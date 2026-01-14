Avukat Rezan Epözdemir'in, "Rüşvete Aracılık Etme" Suçundan Yargılandığı Davada Tahliye Kararı Verildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(ANKARA) - Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "rüşvete aracılık etme" suçundan yargılanan Avukat Rezan Epözdemir'in, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos 2025'te gözaltına alınan Avukat Epözdemir, "rüşvete aracılık etme" iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Epözdemir'in, "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla yargılandığı dava, sanıklar arasında eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın bulunması nedeniyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, duruşmada, Epözdemir'in tahliye talebini değerlendirdi. Daire, sanık Rezan Epözdemir'in, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Avukat Rezan Epözdemir'in, işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.