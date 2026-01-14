Haberler

Avukat Rezan Epözdemir'in, "Rüşvete Aracılık Etme" Suçundan Yargılandığı Davada Tahliye Kararı Verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, rüşvete aracılık etme suçlamasıyla tutuklu bulunan avukat Rezan Epözdemir'in yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(ANKARA) - Yargıtay 5. Ceza Dairesi, "rüşvete aracılık etme" suçundan yargılanan Avukat Rezan Epözdemir'in, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında, "rüşvet", "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlamalarıyla 10 Ağustos 2025'te gözaltına alınan Avukat Epözdemir, "rüşvete aracılık etme" iddiasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Epözdemir'in, "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla yargılandığı dava, sanıklar arasında eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın bulunması nedeniyle Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, duruşmada, Epözdemir'in tahliye talebini değerlendirdi. Daire, sanık Rezan Epözdemir'in, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Avukat Rezan Epözdemir'in, işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı

Çocukların dehşet anları kamerada: 6 kişi yargılanacak
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı