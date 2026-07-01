Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyasi Parti Üye Sayılarını Güncelledi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti üye sayılarını güncelledi. AKP'nin üye sayısı son altı ayda 166 bin 612 artarak 11 milyon 709 bin 913 olurken, CHP'nin üye sayısı 42 bin 784 azalarak 1 milyon 879 bin 973 oldu. Yeniden Refah Partisi 783 bin 85, MHP ise 501 bin 122 üyeyle takip etti.
(ANKARA) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi parti üye sayılarını güncelledi. Buna göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üye sayısı son altı ayda 166 bin 612 artarak 11 milyon 709 bin 913 olurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı 42 bin 784 azalarak 1 milyon 879 bin 973 oldu. Yeniden Refah Partisi 783 bin 85, Milliyetçi Hareket Partisi de 501 bin 122 üyeyle bu iki partiyi izledi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi parti üye sayılarını güncelledi. Her yıl ocak ve temmuz aylarında güncellenen üye sayılarının açıklanmasıyla son altı ayda siyasi partilerin üye sayılarındaki değişiklik de ortaya çıktı. Buna göre en çok üyeye sahip siyasi partiler şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi, 11 milyon 709 bin 913
Cumhuriyet Halk Partisi, 1 milyon 879 bin 973
Yeniden Refah Partisi, 783 bin 85
Milliyetçi Hareket Partisi, 501 bin 122
İYİ Parti, 385 bin 25
Saadet Partisi, 374 bin 724
Demokrat Parti, 302 bin 852
Anahtar Parti, 142 bin 83
Demokrasi ve Atılım Partisi, 123 bin 338
Büyük Birlik Partisi, 115 bin 49
Zafer Partisi, 74 bin 399
Gelecek Partisi, 59 bin 361
Bağımsız Türkiye Partisi, 52 bin 525
Yeni Yüzyıl Partisi, 50 bin 967
Yerli ve Milli Parti, 36 bin 86
Türkiye İşçi Partisi, 35 bin 130
Genç Parti, 23 bin 759
Demokratik Sol Parti, 23 bin 58
Anavatan Partisi, 22 bin 251
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 17 bin 60
Hür Dava Partisi, 16 bin 939
Vatan Partisi, 12 bin 200
Türkiye İttifakı Partisi, 10 bin 700
Cumhuriyet ve Adalet Partisi, 10 bin 541