Yargıtay, Konya'da 7 Kişiyi Öldüren Sanığın Cezasını Onadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine neden olan Mehmet Altun'a yerel mahkeme tarafından verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Olay, 30 Temmuz 2021'de meydana gelmişti.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan sanık Mehmet Altun'a yerel mahkemece verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, Yargıtayca onandı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yerel mahkemece kurulan hükmü, taraf avukatlarının Yargıtay'a taşıması sonrası dosya yeniden inceledi.

Yargıtay, inceleme sonucu sanık Mehmet Altun'a verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de bir evde aynı aileden 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan 11 sanıktan Altun'a 7 kişiye yönelik "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "yakarak mala zarar verme"den 4 yıl, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal"den 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet"ten 2 yıl hapis verilmiş, diğer 10 sanık beraat etmişti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı

Komşu ülkeler arasında yeni savaş! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son

Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.