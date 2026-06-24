Keman sanatçısının ölümünde Yargıtay cezayı onadı

Mersin'de otomobiliyle çarptığı 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücüye verilen 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 30 Ekim 2025'te görülen duruşmada tutuklu sanık İ.H.Ç'ye (28) "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan verilen 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesini tamamlayan Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, "cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan tayin edildiği" gerekçesiyle hükmü kaldırdı.

Dairenin, duruşmalı istinaf incelemesinde sanığın, "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

Akyol'un ailesinin avukatı Berkay Boran ve sanık müdafisinin talebi üzerine dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesine gönderildi.

Temyiz talebini inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı, usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle onadı.

Kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemi uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin kararında sanık müdafi ve katılan vekili tarafından öne sürülen temyiz sebeplerinin incelenmesi sonucunda hukuku aykırılık görülmediğinden oybirliğiyle temyiz istemlerinin esastan reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir."

Tutuklu İ.H.Ç, denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Müzik eğitimi aldığı İsviçre'den ayağının kırılması nedeniyle dönmüştü

İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle Mersin'deki ailesinin yanına dönmüştü.

Mezitli ilçesinde 25 Ocak 2025'te Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya geçidinden koltuk değneğiyle geçmeye çalışırken İ.H.Ç'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralanan Akyol, tedavi gördüğü hastanede 7 Şubat 2025'te hayatını kaybetmiş, genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlanmıştı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında 26 Ocak 2025'te yakalanıp "ev hapsi" tedbiri altında tutulan sürücü İ.H.Ç, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alınmış ve "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Akyol'un ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, olayda sürücünün asli tam kusurlu olduğu, Akyol'un ise kusurunun bulunmadığı belirtilmişti.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında sanık, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.