Yargıtay, İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında bazı sanıkların cezasını bozdu

Yargıtay, İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok davasına ilişkin 5 sanık hakkındaki beraat kararlarını onadı, 5 sanığa verilen 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezaları ile bir beraat kararını ise bozdu.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulunan, İzmir depreminde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, Yılmaz Erbek Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyeleri sanıklar Ayşe Yılmaz, Kadriye Kaya, Zehra Sağlam, zemin etüt raporunu hazırlayan ve imzalayan Aynur Balcıoğlu ile Pınar Ataş'a "resmi belgede sahtecilik" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından verilen beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

"Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 5 sanığa verilen 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar çeşitli hapis cezaları ile bir kişi hakkındaki beraat kararı ise Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nce bozuldu.

"Bilirkişi heyetinden ek rapor alınmadan hüküm kurulması eksik kovuşturma niteliğinde"

Daire, tadilat projesini hazırlayan ve fenni mesuliyeti bulunan sanık Ergün İlkay'ın yapının beton sınıfı, donatı imalatları ve taşıyıcı sistemine ilişkin eksiklikleri denetleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini, birinci derece deprem bölgesinde bu ihmallerin ölümle sonuçlanabileceğini öngörebilecek durumda olduğunu vurgulayıp, sanığın eyleminde "bilinçli taksir" koşullarının oluştuğunu belirterek, beraat yerine cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Mahkumiyet kararı verilen sanıklar inşaat mühendisi Ali Özsoy, fenni mesul Nurettin Bozdoğan ve müteahhit sanık Mustafa Yılmaz yönünden ise "binanın zemin katında yapılan tadilatların, taşıyıcı sistemi etkileyip etkilemediği, yumuşak kat oluşumuna neden olup olmadığı ve yıkımın önde gelen sebebinin bu müdahalelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının yeterince araştırılmadığını" kaydeden ceza dairesi, "bilirkişi heyetinden ek rapor alınmadan hüküm kurulmasının eksik kovuşturma" niteliğinde olduğunu aktardı.

Yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Perviz Toğulga hakkında verilen mahkumiyet kararlarının da ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi gözetilmeden verildiğine işaret eden Yargıtay, sanıkların sadece firma yetkilisi olmalarından dolayı değil, somut eylemleriyle yıkıma katkılarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kararda ayrıca, sanıkların kusur durumları ile verilen hapis cezaları arasında çelişki bulunduğu, "bilinçli taksir" nedeniyle yapılan ceza artırımının yasal ve yeterli gerekçeye dayanmadığı, meslekten men cezalarının hukuka aykırı olduğu ve bazı sanıkların gözaltı ile tutukluluk sürelerinin cezalardan mahsup edilmediği tespitlerine yer verildi.

Daire, sanıklar hakkında yıkım ve can kaybı gerekçe gösterilerek "bilinçli taksir" nedeniyle yüzde 50 oranında artırım yapılmasını hukuka aykırı buldu. Mimar ve mühendis olan 4 sanık hakkında verilen "meslekten men" kararlarının çalışma hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu kanaatiyle hukuka aykırı olduğu görüşünü bildirdi.

Yargıtay, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesinin hukuka uygun bulduğu kararı bozarak, dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

Öte yandan, dosyada tek tutuklu bulunan müteahhit sanık Mustafa Yılmaz, hükmün ardından 3 Şubat'ta tahliye edildi.

Davanın geçmişi

İzmir'de 30 Ekim 2020'deki depremde alt katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Şüphelilerden kamu görevlisi olanların dosyaları ayrılmış, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 sanık hakkında İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanıklardan proje denetçisi R.D.G. ise ilk duruşma öncesinde yaşamını yitirmişti.

Binada dükkanların da bulunduğu bazı yapıların sahibi Mustafa Yılmaz dışındaki sanıklar, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.

Mahkeme heyeti, 15 Haziran 2022'deki duruşmada kararını açıklamış, davanın tek tutuklu sanığı Mustafa Yılmaz'a 15 yıl, inşaat mühendisi Ali Özsoy'a 10 yıl, yapı denetim şirketi yetkilileri Binay Bükey ve Eşref Pervis Toğulga ile fenni mesul Nurettin Bozdoğan'a 7 yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme heyeti, zemin etüt raporunu hazırlayan ve imzalayan Aynur Balcıoğlu, Pınar Ataş, Yılmaz Erbek Konut Yapı Kooperatifi'nin yönetim kurulu üyeleri Ayşe Yılmaz, Zehra Sağlam, Kadriye Kaya, yapının fenni mesulü olarak görevlendirilen Ergün İlkay'ın beraatine hükmetmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını hukuka uygun bulmuştu.