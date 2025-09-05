Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, Uluslararası Savcılar Birliği Konferansı İçin Singapur'a Gidecek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, 7-10 Eylül tarihlerinde Singapur'da düzenlenecek Uluslararası Savcılar Birliği 30. Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu'na katılacak. Şentürk, burada diğer ülkelerin başsavcıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Burada Uluslararası Savcılar Birliğinin (IAP) 30. Yıllık Konferansı ve Genel Kurulu'na katılacak Şentürk, Singapur, İngiltere, Hollanda, Gürcistan, İsveç ve Pakistan başsavcıları ile ikili görüşmeler yapacak.
Türkiye'nin Singapur Büyükelçisi Sadık Arslan'a da nezaket ziyareti gerçekleştirecek Şentürk'e, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Seda Türkan Manav Dursun ile Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halit Eriş eşlik edecek.