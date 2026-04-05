Haberler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, Azerbaycan'a resmi çalışma ziyaretinde bulunacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün, Azerbaycan'a resmi çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Şentürk, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'in daveti üzerine, 5-8 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan'a resmi bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyarette, Şentürk'e Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Seda Türkan Manav Dursun ile Kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Mehmet Özkılıç, Hasan Bilgin, Şerafettin Elmacı, Elif Aydan Bozfırat ve Engin Koç eşlik edecek.

İki ülke başsavcılıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi amaçlanan ziyaret programında, Şentürk ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Adalet Bakanı, Milli Meclis Başkanı ve Yargıtay Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde Şentürk, Bakü Devlet Üniversitesi'nde "Türk Devletleri Teşkilatı Çerçevesinde Bölgesel İş Birliği ve Savcılıkların Suçla Mücadeledeki Rolü" başlıklı konuşma yapacak.

Şentürk ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'e de nezaket ziyaretinde bulunacak.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

Ülkede futbolun bittiğini en iyi özetleyen görüntü!

Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Estetikle adeta yeniden doğdular! Değişimleri olay olan 10 Türk ünlü

Estetikle adeta yeniden doğdular! Değişimleri olay olan 10 Türk ünlü
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor