Yargıtay, Bursaspor davasında 34 beraatten 14'ünü bozdu

BURSASPOR'da yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yargılanan 34 sanığın beraatine ilişkin itirazı değerlendiren Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 14 kişinin kararını bozarak 'emniyeti suistismal' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, 2011'de Bursaspor'un hesaplarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile eski ve yeni yöneticilerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şüphelilerden Yazıcı ile 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklular, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

2 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme heyeti, 34 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Karara yapılan itirazın ardından Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. 5'inci Ceza Dairesi, aralarında yöneticilerin bulunduğu 20 kişi hakkında verilen beraat kararını onadı. 14 sanığın ise 'emniyeti suistimal' suçundan yargılanmasını istedi. Yargıtay'ın kararı sonrası 14 tutuksuz sanık, önümüzdeki günlerde yeniden Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.