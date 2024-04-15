Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Sonuç Alınamadı

Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 16'ncı turunda da sonuç alınamadı. Seçimlere yarın devam edilecek.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimin 16'ncı turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 109, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 105 oy aldı. Seçimde 4 boş, 12 geçersiz oy kullanıldı.

Salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşılamadığı için seçimlere yarın 17. turla devam edilecek.