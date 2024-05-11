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Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Düğüm Çözülecek Mi?... Başsavcılık İçin 5 Aday Belirlenecek

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Yargıtay Başkanlığı seçimi 36. tur ile 13 Mayıs Pazartesi günü devam edecek. Aynı gün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi de yapılacak. Şentürk'ün Başsavcılık için aday olacağı öğrenildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından belirlenecek 5 adaydan biri Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilecek.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği "hak ihlali kararını" uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Yargıtay Başkanlığı seçimine 36. tur ile 13 Mayıs Pazartesi günü devam edilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin dolması nedeniyle başsavcılık seçimi de aynı gün yapılacak. Şentürk'ün Başsavcılık için aday olacağını öğrenildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca belirlenecek 5 adaydan biri Cumhurbaşkanı'nca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilecek.

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan beri devam ediyor. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Muhsin Şentürk arasında sonuçlanamayan seçimde 35 tur geride kaldı.

Yaklaşık 1,5 aydır süren Yargıtay Başkanlığı seçiminde dün yaşanan bir gelişmenin ardından 13 Mayıs'ta yapılacak 36. tur ile başkanlık seçiminin sonuçlanabileceği iddia ediliyor.

AYM'nin Can Atalay hakkında verdiği "hak ihlali" kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Muhsin Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü görüşmesinden önce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Şentürk, Yargıtay üyelerine gönderdiği mesajda, 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan başkanlık seçiminin 36. turunda aday olmayacağını, başsavcılık için aday olacağını  bildirdi. Şentürk'ün, en son yapılan turda 105 oy almıştı. Şentürk'ün mevcut başkan ve aynı zamanda aday Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

Yargıtay Başkanlığı için 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak 36. turda başka bir aday çıkmaz ise daha önceki turlarda aday olan mevcut başkan Mehmet Akarca ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

Yargıtay Kanunu'an göre başkan seçilmek için 348 olan üye tam sayısının 175'inin oyunu almak gerekiyor.

CUMHURBAŞKANI 5 ADAYDAN BİRİNİ BAŞSAVCI OLARAK SEÇECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi de aynı gün yapılacak. Başsavcılık için şimdilik sadece Muhsin Şentürk aday olacağını bildirdi.

Yargıtay Kanunu'na göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca, ilk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilecek. İlk oylamada oy alanların sayısı beşten az ise aynı gün yapılacak diğer oylamalarla noksan adaylar tamamlanacak. Cumhurbaşkanı, beş adaydan birini 15 gün içinde Başsavcı olarak seçecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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