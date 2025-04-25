Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Çin'de düzenlenen Şanghay??????? İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katıldı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kerkez, ŞİÖ toplantısı kapsamında Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen Yargı Zirvesi'ne iştirak etti.

Zirve kapsamında Kerkez, Çin Halk Cumhuriyeti Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun ve İran Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei ile görüştü.

Görüşmelerde, ülkeler arasındaki köklü ilişkiler ve yargı alanında geliştirilmesi muhtemel iş birlikleri ele alındı, adaletin evrensel bir değer olduğu vurgulandı.

İkili görüşmelerde, yargı alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde ortak bir irade ortaya koyulduğu ve karşılıklı ziyaretlerle deneyim paylaşımının artırılması konusundaki kararlılık dile getirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Kerkez, Pakistan, Azerbaycan, Hindistan ve Özbekistan'dan gelen üst düzey yargı temsilcileriyle de ikili temaslarda bulundu.

Görüşmelerde, yargı sistemleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemi vurgulandı.

Kerkez'e ziyaretinde, Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, Yargıtay Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural eşlik etti.