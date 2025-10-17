Haberler

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis'te Ziyaretlerde Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis'te Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı ziyaretlerinin ardından bir seminere katıldı. Ziyaretler sırasında Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kerkez, yargı mensuplarıyla bir araya geldi.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Kilis Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret eden Kerkez, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'ya ziyaret gerçekleştiren Kerkez, Kilis Barosu tarafından düzenlenen "Yargıtay Kararları Işığında Kasten Öldürme ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçları" konulu seminere katıldı.

Basına kapalı yapılan seminere, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Korkmaz, Baro Başkanı Mehmet Taşçı, yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.