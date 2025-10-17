Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis'te Ziyaretlerde Bulundu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Kilis Valisi Tahir Şahin'i makamında ziyaret eden Kerkez, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya'ya ziyaret gerçekleştiren Kerkez, Kilis Barosu tarafından düzenlenen "Yargıtay Kararları Işığında Kasten Öldürme ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçları" konulu seminere katıldı.

Basına kapalı yapılan seminere, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ferhat Korkmaz, Baro Başkanı Mehmet Taşçı, yargı mensupları ve avukatlar katıldı.