Yargıtay Başkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

YARGITAY Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, 2025-2026 Adli Yıl açılışı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve beraberindeki Yargıtay üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Kerkez, mozoleye çelenk koyduktan sonra, saygı duruşunda bulunuldu. Kerkez ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kerkez, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 2025-2026 adli yılının başlangıcında, Yargıtay Başkanlığı olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyoruz. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in temelini oluşturan hukuk devleti ilkelerini korumak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını gözetmek, hukukun üstünlüğünü her koşulda savunmak en temel görevimizdir. Adaletin doğru, hızlı ve etkin biçimde tecellisi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gösterdiğiniz çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda, adaletin ışığında ilerlemeyi sürdüreceğiz."