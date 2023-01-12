Yargıtay Başkanı Akarca, '10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı'na katıldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 12-13 Ocak tarihlerinde İstanbul'da iki gün sürecek olan "10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Çalıştayı"na katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Akarca, iyi işleyen bir hukuk sistemi, toplumsal barışın, refahın ve devlet düzeninin teminatı olduğunu, yasama ve yargı ne kadar önemli ise öğretinin de o kadar önemli olduğunu vurguladı. Akarca; "Zengin içerikli ve kaliteli bilimsel görüşler ile yargı uygulamasının etkileşimi ve uyumu, iyi işleyen bir hukuk sisteminin olmazsa olmaz koşuludur." dedi.

Toplumsal barışın ve düzenin sağlanması bakımından en önemli temel kanunlardan birinin Türk Borçlar Kanunu olduğunu vurgulayan Akarca; Türk Borçlar Kanunu'nun uygulanması bakımından hukukumuzda zengin bir bilgi birikimi olduğunu ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerinin büyük ölçüde korunmuş olmasının, Türk Borçlar Kanunu'na uyum sürecinin başarılı bir şekilde sürdürülmesinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar da Çalıştay'da açılış konuşması yaptı.

İki gün sürecek olan ve oturum başkanlığını Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak'ın yaptığı Çalıştay'da; Türk Borçlar Kanunu, grup çalışmaları yapılarak bütün yönleriyle ele alınacak.