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Yaren Leylek ve Nazlı Afrika'ya Göç Etti

Yaren Leylek ve Nazlı Afrika'ya Göç Etti
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Bursa'daki balıkçı Adem Yılmaz ile ünlenen Yaren leylek, eşi Nazlı ile 15. kez konakladığı Eskikaraağaç köyünden Afrika'ya göç yolculuğuna başladı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, vedayı "Gittiler artık, kısmetse seneye" sözleriyle duyurdu.

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (70) ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek, eşi Nazlı ile 15 yıldır konakladıkları Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki yuvalarından Afrika'ya göç yolculuğunu başlattı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, 24 Şubat'ta, 15'inci kez köyü ziyaret etti. Yaren leylek, 10 Mart'ta ise göçten dönen eşi Nazlı ile yuvasında buluştu. Yaz boyunca Uluabat Gölü'nde balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak beslenen ve köylülerin ilgi odağı olan Yaren leylek ile eşi Nazlı, kuluçka dönemini tamamlayıp yavrularını büyüttükten sonra son hazırlıklarını yaptı. Sonbaharın yaklaşması ve hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte Yaren ve Nazlı, Afrika rotasındaki uzun yolculuklarına başladı.

'GİTTİLER ARTIK, KISMETSE SENEYE'

Doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah 11.00'den beri tekrar yuvada görür müyüz diye bekledik. Belki geceyi başka direklerde geçirirler mi diye de ümit ettik. Ancak az önce Adem amca aradı. 'Gittiler artık, kısmetse seneye' dedi. Ayrı ayrı gelseler de giderken birlikte ayrılıyorlar yuvadan. Bu yıl ne güzel aynı kayıkta pozlar vermişlerdi. Ayrıca bu yıl köyün bütün leylekleri aynı gün gitmiş. Köy kahvesinde bu konuşulmuş. Hüzünlü bir eylüle giriş yapmış olduk böylece. Şimdi serinleyen sonbahar havasında güneye doğru kanat çırpacaklar günlerce. Geceleri uzaktan şehir ışıklarını izleyerek dallarda çatılarda uyuyup gündüzleri uçmaya devam edecekler. Şehirlerin, nehirlerin, göllerin üstünden süzülüp kim bilir ne zorlukları aşıp önce Afrika'ya ulaşacaklar. Sonra şubatta yine dönecekler. Geleneksel sözümüzü de paylaşımın sonuna ekliyorum; Tüyleri kadar ömürleri olsun bir çırpıda gitsinler, hemen gelsinler" İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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