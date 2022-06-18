'Yaren' leylek 3 yavrusunu da büyüttü

BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan 'Yaren' leyleğin 25 gün önce yumurtadan çıkan 3 yavrusu da büyüdü. Yılmaz, "Yavrularını beslemesi gerekiyor. Bu yüzden günde 3 öğün balık veriyorum" dedi.

Karacabey ilçesindeki Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan 'Yaren' leylek ve dünyaya gelen 3 yavrusunun bulunduğu yuva, kurulan kamera sistemiyle canlı olarak 5 farklı açıdan izlenebiliyor. Yaklaşık 2 aylık olan 3 yavru, 'Yaren' leylek ve eşinin yuvaya getirdiği balık, kurbağa ve yılan gibi canlılarla besleniyor. Adem Yılmaz, "Yavrular yaklaşık 25 günlük ve büyüdüler. 'Yaren', yavrularını beslemek için sabah yuvadan çıkıyor. Yılan, kurbağa ve balık gibi yiyecekler topluyor daha sonra getirip, yavrularını besliyor. Yavrular bayağı büyüdü ve sağlıklılar. Aşağı yukarı 1 ay sonra artık uçacak duruma gelirler" diye konuştu.