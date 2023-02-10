Yardım malzemesi taşıdığı TIR'ın direksiyounda kalp krizi geçirip öldü

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından bölgeye TIR'la yardım malzemesi taşıyan Nihat Çakıroğlu (63), Düzce'de direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Özel nakliyat firmasında çalışan Trabzonlu Nihat Çakıroğlu, deprem bölgesine toplanan yardımları götürmek için önceki gün İstanbul'dan Malatya'ya gitmek için TIR'la yola çıktı. Çakıroğlu, Düzce'de otoyolda direksiyon başında aniden fenalaşınca, yanında bulunan Yılmaz Cevahiroğlu, aracı sağa çekti. İhbarla gelen sağlık ekibince ilk müdahalede bulunan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Nihat Çakıroğlu, kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Öte yandan Trabzonspor da acı haberi sosyal medyadan "Yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmak için yola çıkan hemşehrimiz Nihat Çakıroğlu'nun direksiyon başında kalp krizi geçirerek vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" notuyla duyurdu.