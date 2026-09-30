Yarbay Kocabaş, Türk Yıldızları ve 134'üncü Akrotim Filo'nun iki görevini yürütecek

Yarbay Kocabaş, Türk Yıldızları ve 134'üncü Akrotim Filo'nun iki görevini yürütecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'daki 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'nda Yarbay Kürşat Kömür, Filo Komutanlığı görevini Yarbay Hasan Kocabaş'a devretti. Böylece Yarbay Kocabaş, Türk Yıldızları Tim Liderliği ve 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı görevlerini birlikte yürütecek.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın bağlı bulunduğu 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'nda Yarbay Kürşat Kömür, Filo Komutanlığı görevini Yarbay Hasan Kocabaş'a devretti.
Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'nda "Devir Teslim Töreni" yapıldı.
Yarbay Kürşat Kömür, törenle Filo Komutanlığı görevini Yarbay Hasan Kocabaş'a devretti. Böylece Yarbay Kocabaş, Türk Yıldızları Tim Liderliği ve 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı görevlerini birlikte yürütecek.