Yaralı Yavru Boz Ayı, Tedavi Altına Alındı

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Tunceli'de yaralı halde bulunan ve Dicle Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alınan yavru boz ayının omurgasından çıkarılan mermi balistik incelemeye alındı. Aldığı yara nedeniyle boz ayının felç olduğunu söyleyen Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, "Ayı doğal yaşam içerisinde önemli bir döngüye sahip. Yaban hayatında önemli bir yer alıyor. Dolayısıyla bunların canlılığının ya da doğaya olan katkılarının sürdürülebilir olması lazım. Bu konuda insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Pülümür ilçesine bağlı Turnadere Köyü'nde 13 Kasım'da yaralı halde bulunan boz ayının tedavisi Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezi'nde sürüyor.

Tedaviye alınan boz ayının silahla yaralandığı tespit edildi. Uzman veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan boz ayı, anestezi altında ameliyat edilerek vücudundaki mermi parçası çıkarıldı. Boz ayının tedavisiyle ilgilenen Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yayla, saldırı nedeniyle ayının felç olduğunu ve tedavisinin uzun süre devam edeceğini söyledi.

Yavru boz ayının arka ayaklarını çok sağlıklı bir şekilde kullanamadığını dile getiren Yayla, şu bilgileri verdi:

"Ameliyatı cerrahi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Kurşun ya da mermi dediğimiz bir parça çıkarıldı. İlgili birimlere teslim edilerek bunun balistik ya da ilgili araştırmaları devam ediyor. Bize geldiğinde bu ayı felçliydi ve üzerinde kurşunu vardı. Çeşitli klinik ve radyolojik muayenelerde kurşunun yeri tespit edildi. Sırt bölgesindeydi, omuza yakın ve genel anestezi altında ameliyat edilerek hayvandan kurşun çıkarıldı. Felç kısmı devam ediyor maalesef. Arka ayaklarını çok sağlıklı bir şekilde kullanamıyor. Bununla ilgili süreç neyi gösterecek? Çok net bir şey söylemek için henüz erken ama tedavisi devam ediyor."

İlk kez bir ayı merkezde tedaviye alındı

Dicle Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk kez bir ayının tedaviye alındığını aktaran Prof. Dr. Yayla, merkeze daha çok baykuş, kartal, şahin gibi kuşların geldiğini bildirdi.

Yayla, "Bunlar ya elektrik tellerine takılmış ya da ateşli silah yaralanmalarına maruz kalmış şekilde geliyor. Sağ kalım oranları daha yüksek. Yaban keçisi gibi memeli hayvanlar da geliyor. Ayı uzun zamandır ilk defa gelen bir hayvan oldu bizim için" dedi.

"Ayı yaban hayatında önemli"

Ayının doğal yaşam içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu bildiren Prof. Dr. Yayla, "Ayı doğal yaşam içerisinde önemli bir döngüye sahip. Yaban hayatında önemli bir yer alıyor. Dolayısıyla bunların canlılığının ya da doğaya olan katkılarının sürdürülebilir olması lazım. Bu konuda insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz, elbette her şeyden önce" diye konuştu.