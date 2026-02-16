Haberler

Yaralı ve bitkin halde bulunan 3 şahin doğaya salındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yaralı ve bitkin halde bulunan 3 şahin, Kars'taki bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yaralı ve bitkin halde bulunan 3 şahin, Kars'taki bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salındı.

DKMP 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında farklı yerlerde yaralı, halsiz ve bitkin halde bulunan 3 şahin, ekiplerce koruma altına alındı.

Biri kestane renkli, ikisi kızıl 3 şahin, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde aylar süren bakım ve tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Şahinler, Kars'ta bulunan DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Usta'nın ellerinde gökyüzüne kanatlandı.

Programda, DKMP 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer ve ilgili kurum müdürleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?