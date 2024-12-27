Yaralı Kartal Kırşehir'de Tedavi Altına Alındı

Kırşehir'de yaralı halde bulunan kartal tedavi altına alındı.

Mucur ilçesine bağlı Yürücek köyü yakınlarında çalışan elektrik dağıtım şirketi personeli, yaralı ve uçamayacak halde buldukları kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Koruma altına alınan ve yapılan kontrolde vücudunda yara tespit edilen kartal, Kırşehir Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından tedavisine başlanan kartalın, rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.