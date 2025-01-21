Yaralı Kara Akbaba Tedavi Edilip Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı

Erzurum'da yaralı bulunan ve uzun süreli tedavisi için sevk edildiği Kars'ta sağlığına kavuşan kara akbaba, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kent kırsalında bir süre önce vatandaşlarca yaralı bulunan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede, ayak bileğinde şişlik ve kanatlarında yaralar tespit edilen kara akbaba, ilk müdahalenin ardından uzun süreli tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sevk edildi.

Burada gördüğü tedavilerin ardından sağlığına kavuşan kara akbaba, DKMP Erzurum Bölge Müdürü Akif Ümüzer, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Gözler ve Bekir Eyyüboğlu'nun yanı sıra DKMP ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.