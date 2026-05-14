İslahiye'de yaralı halde bulunan ebabil kuşu koruma altına alındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir öğretmen tarafından yaralı halde bulunan ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavi edilecek kuş, iyileştikten sonra doğal ortama bırakılacak.
Öğretmen Hakan Yıldırım, aracıyla okula giderken yol kenarında yaralı halde bir ebabil kuşu buldu.
Yıldırım, ebabil kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İslahiye Personel Şefliği'ne teslim etti.
Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek