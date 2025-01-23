Yaralı Balıkçıl Kuşu Koruma Altına Alındı
Giresun'un Espiye ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı halde buldukları balıkçıl kuşunu Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Yaralı kuşun tedavisinin ardından doğaya salınması planlanıyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu koruma altına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşdibi köyünde devriye esnasında dere kenarında yaralı kuşu fark etti.
Bulunduğu yerden alınan kuş, Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Yaralı balıkçıl, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel