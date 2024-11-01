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Yaralı Atmaca Kuşu Tedavisi Sonrası Doğaya Bırakıldı

Yaralı Atmaca Kuşu Tedavisi Sonrası Doğaya Bırakıldı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan yaralı atmaca, tedavisinin ardından Güçlükonak ilçesi kırsalına salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, vatandaşlardan tedavi edilmesi gereken yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Vatandaşlar tarafından önceki gün ilçe kırsalında bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen atmacanın tedavisi tamamlandı.

Atmaca, Güçlükonak ilçesi kırsalında doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, atmacanın 2 günlük tedavinin ve rehabilitasyonun ardından doğaya salındığını belirterek, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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