Yaralı Ala Doğan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nden Kurtarıldı

ABDÜLHAMİD Han sondaj gemisi üzerine düşen bir ala doğan, helikopterle Antalya Havalimanı'na getirilip, yetkililere teslim edildi. Ala doğan, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Göçmen kuşların sonbahar göç yolculuğuyla birlikte sürüler halinde Avrupa ve Türkiye'den Afrika ve güneye göç yolculuğu başladı. Göçmen kuşların sonbahar göç yolculuğu sırasında, Akdeniz üzerinden geçen ala doğan sürüsünden bir birey, Akdeniz açıklarında çalışmalar yürüten Abdülhamid Han sondaj gemisinin üzerine düşerek yaralandı. Yaralı ala doğan, gemideki ekip tarafından helikopterle Antalya Havalimanı'na getirildi. Yaralı kuş burada Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı Antalya Şefliği ekiplerine teslim edildi. Havalimanında ekiplerin teslim aldığı yaralı kuş, tedavi için rehabilitasyon merkezine götürüldü. DKMP yetkilileri, gerekli tedavi ve bakımların ardından ala doğanın doğaya salınacağını açıkladı.