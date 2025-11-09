Yapraklı Halk Eğitim Merkezinden Kısa Film Projesi: Kırgınlık ve Dostluk

Yapraklı Halk Eğitim Merkezindeki "Kısa Film Yapım" kursunda öğrenciler, kırgınlık ve dostluk temasını işleyen bir sahne çekti.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Ali Aksoy rehberliğinde yürütülen çalışmada, Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri dostluk ilişkilerinde yaşanan kırgınlıkların empati ve sevgiyle nasıl aşılabileceğini duygusal bir anlatımla sahneye taşıdı.

Kurs, senaryo geliştirme, sahne planlama, kamera kullanımı ve oyuncular alanlarında öğrencilere uygulamalı deneyim kazandırılıyor.