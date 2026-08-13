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Yapraklı Yaylası'nda Yabani Çilek Şöleni

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Çankırı'nın 1700 rakımlı Yapraklı Büyük Yaylası'nda kendiliğinden yetişen yabani çilekler, bölgeyi renklendiriyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan yayla, temiz havası ve kamp alanlarıyla da ziyaretçileri ağırlıyor.

Çankırı'nın yüksek rakımlı yaylalarında kendiliğinden yetişen yabani çilekler, ağustos ayında güzel görüntüler oluşturuyor.

Yapraklı ilçesindeki yaklaşık 1700 rakımlı Yapraklı Büyük Yayla'nın yüksek kesimlerinde yamaçlarda doğal olarak yetişen yabani çilekler, bölgeyi renklendiriyor.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle öne çıkan Yapraklı Büyük Yayla, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Fotoğraf tutkunları, yaylada yetişen farklı çiçek türlerini keşfederek bölgenin doğal güzelliklerini görüntülüyor.

Temiz havası ve geniş düzlükleriyle dikkati çeken yayla, kamp yapmak isteyen ziyaretçileri de ağırlıyor.

Kaynak: AA
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