İSTANBUL Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Biyokimya-Nörobilim Uzmanı Öğr. Gör. Derya Murat Özgün, "Yapay zeka teknolojileri hayatımızın birçok alanında hızla yaygınlaşıyor. Metin yazmak, bilgiye ulaşmak hatta bazı karar süreçleri artık yapay zeka destekli araçlarla gerçekleştirilebiliyor. Bu sorun günümüz nörobiliminin önemli tartışma başlıklarından biri. Yapay zeka beyni tembelleştirebilir" dedi.

İnsan beyninin yaklaşık 86 milyar nörondan oluşan son derece karmaşık bir sistem olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Derya Murat Özgün, "Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri nöroplastisite, yani beynin deneyimlere göre kendini yeniden düzenleyebilme kapasitesidir. Teknolojinin zihinsel beceriler üzerinde etkileri yeni bir konu değil. Örneğin hesap makinelerinin yaygınlaşmasıyla zihinden hesap yapma becerilerinin azaldığı biliniyor. Navigasyon sistemleri ise insanların yön bulma alışkanlıklarını değiştirdi" diye konuştu.

Öğr. Gör. Özgün, "Yapay zeka bu dönüşümü çok daha ileri bir noktaya taşıma potansiyeline sahip. Çünkü artık yalnızca fiziksel işleri değil, bazı bilişsel süreçleri de teknolojiye devretmeye başlıyoruz. Bu noktada kritik soru şu; eğer düşünmenin bir bölümünü makinelere devredersek beynimiz tembelleşir mi? Bilimsel çalışmalar bu soruya kesin bir yanıt vermiyor. Ancak nörobilim bize önemli bir ipucu sunuyor; beyin, kullanılmayan sinaptik bağlantıları zamanla zayıflatma eğilimindedir" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın doğru kullanıldığında insan zihni için güçlü bir bilişsel destek sistemi olabileceğini belirten Öğr. Gör. Özgün, "Yapay zeka çağında belki de en önemli beceri eleştirel düşünme olacak. Bilgiye ulaşmak artık zor değil; asıl önemli olan doğru bilgiyi ayırt etmek ve anlamlandırabilmektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı