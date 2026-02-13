Haberler

Kastamonu'da "Yapay Zeka Çağında Medya Etiği" paneli düzenlendi

Güncelleme:
Kastamonu Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka Çağında Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik' paneli gerçekleştirildi. Panelde, dijitalleşmenin gazetecilik üzerindeki etkileri ve yapay zeka uygulamalarının medya alanında sunduğu imkanlar tartışıldı.

Kastamonu Üniversitesi Basın Öğrenci Topluluğu tarafından, "Yapay Zeka Çağında Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik" paneli düzenlendi.

Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu'nda düzenlenen söyleşiye bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni Doğukan Gezer, genel yayın yönetmen yardımcısı Suat Özdemir, içerik editörü Esmanur Küçükislamoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan Kastamonu Üniversitesi Topluluk Danışmanı ve İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zuhal Ergün, dijitalleşme sürecinin gazetecilik üzerindeki etkilerine değindi.

Ergün, yapay zeka uygulamalarının medya alanında hem yeni imkanlar sunduğunu hem de çeşitli sorumluluklar ortaya çıkardığını söyledi.

Doğukan Gezer ise dijital medyada "creator gazeteci" anlayışının öne çıktığına işaret ederek, sadece bir alanda uzmanlaşmanın yeterli olmadığını, haberin üretiminden dağıtımına kadar tüm aşamaların bilinmesi gerektiğini belirtti.

Programda Suat Özdemir ile Esmanur Küçükislamoğlu da içerik üretiminin güncel dinamiklerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Panel, soruların cevaplanmasının ardından konuşmacılara plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
