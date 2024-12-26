Yapay Zeka ve Kırsalda Uygulamaları Projesi Açılışı Gerçekleşti

Sorgun Bilim Sanat Merkezi tarafından hazırlanan "Yapay Zeka ve Kırsalda Uygulamaları" projesinin açılışı yapıldı.

Sorgun Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonunda dazenlenen programda konuşan Kaymakam İhsan Emre Aydın, yapay zekanın öneminin her geçen gün arttığını belirterek, projede yer alan öğretmenlere teşekkür etti.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yapay Zeka ve Kırsalda Uygulamaları projesine il genelinden 25 öğretmenin katıldığını ve eğitimlerin 3 gün süreceğini belirtti.

Programa Sorgun Cumhuriyet Başsavcısı Furkan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve öğretmenler katıldı.