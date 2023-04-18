Yapay zeka ürünü fotoğrafıyla ödül kazanan Alman sanatçı, ödülü reddetti

Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023 kazananları arasında yer alan Alman sanatçı Boris Eldagsen, fotoğrafının yapay zekayla oluşturulduğunu itiraf ettikten sonra ödülünü geri çevirdi.

Geçen hafta Alman sanatçı Eldagsen'in "Pseudomnesia: The Electrician" adlı fotoğrafı, Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2023'ündeki "yaratıcılık" kategorisinde birinciliğe layık görülmesinin ardından sanatçı, fotoğrafının yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı.

Eldagsen, yarışmaya yapay zekayla oluşturulan bir fotoğrafla katılma gerekçesinin, fotoğrafçılığın geleceği hakkında bir tartışma ortamı yaratmak olduğunu dile getirdi.

"Yapay zeka ile fotoğrafçılık böyle bir ödülde birbirleriyle yarışmamalı"

Alman sanatçı Eldagsen, kendi web sitesinden paylaştığı açıklamada, yaptığının ukalaca olduğunu belirterek, jüri üyelerine fotoğrafını seçtikleri ve bunu tarihi bir an haline getirdikleri için teşekkür etti.

Öte yandan, "Yapay zeka ile fotoğrafçılık böyle bir ödülde birbirleriyle yarışmamalı." diyen Eldagsen, yapay zeka ile fotoğrafçılığın aynı olmadığını ve bu nedenle de ödülü kabul etmeyeceğini belirtti.

Alman sanatçı Eldagsen, organizatörlere ödülü kazandığını söylediklerinde fotoğrafın nasıl oluşturulduğunu anlattığını ve onların da kendisine ödülü alabileceğini söylediklerini iddia etti.

Eldagsen, "Pseudomnesia" ifadesinin Latince'de "sahte anılar" anlamına geldiğine de dikkati çekti.