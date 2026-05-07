Malatya'da 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde, yapay zekanın sosyal bilimler üzerindeki etkileri ve yaygın kullanımı ele alındı. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, yapay zekanın veri madenciliğine olan katkısına dikkat çekti.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde "yapay zeka" temasıyla düzenlenen kongrenin açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitede her enstitünün yılda en az bir defa sempozyum ya da kongre düzenlemesini bir hedef olarak ortaya koyduklarını söyledi.

Yetiştiği toplumun derdiyle dertlenen bir anlayışla üniversiteyi yönetmeye çalıştıklarını anlatan Akpolat, yapay zeka çağını ıskalamamak adına bilimsel faaliyetler yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Akpolat, "21. yüzyıl ve dijital çağ derken artık yapay zeka çağıyla karşı karşıyayız. Eskiden bilgiye sahip olmak değerliyken bugün ise asıl güç bilgiyi doğru okumak, anlamlandırmak ve stratejik biçimde kullanmaktan geçiyor. Veri en değerli maden haline geldi. Bu anlamda 'veri madenciliği' tabiri popüler olarak kullanılmakta. Yapay zeka da bu veri madenciliğinin en önemli aracı haline gelmiş durumda." dedi.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ağır ise yapay zekanın insan davranışlarını analiz eden, ekonomik karar süreçlerini etkileyen ve etik sınırları yeniden tartışmaya açan bir güç olduğunu belirtti.

Ağır, sempozyumun yapay zekanın sosyal bilimlerdeki yansımalarını çok boyutlu perspektifle ele almayı planladığını sözlerine ekledi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek'in yaptığı panelde, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu, "Yapay Zeka, Düne Bugüne Yarına", Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vatan Karakaya "Niceliksel Doğa Felsefe Anlayışının Matematiksel Algoritma Yoluyla Yapay Zekaya Dönüşümü", Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise "Yapay Zekayı Anlamak ve Kullanmak: Yapay Zekanın Gündelik Yaşama Etkisi" konularını işledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
