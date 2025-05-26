Yapay Zeka, Sektörlerde Devrim Yaratıyor

Yapay zeka bir çok sektörde devrim niteliğinde değişimlere yol açtı

MALATYA - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gürkan Kavuran, yapay zekanın birçok sektörde devrim niteliğinde değişimlere yol açtığını belirtti.

Yapay zekanın öğrenme, problem çözme, karar verme gibi insan zekasına özgü yetenekleri taklit eden bilgisayar sistemleri ve algoritmalardan oluştuğunu ifade eden Kavuran, bu teknolojinin makinelerin gözlem yaparak öğrenmesini, verilere dayanarak karar vermesini ve karmaşık görevleri otomatik olarak yerine getirmesini sağladığını söyledi.

Doç. Dr. Kavuran, yapay zekanın sağlık, tarım, çevre, üretim ve robotik gibi birçok alanda çığır açıcı uygulamalara imza attığını ifade ederek, özellikle sağlık alanında yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinin erken teşhis, kişiselleştirilmiş tedavi planlaması ve hasta takibi gibi konularda hekimlere büyük destek sağladığını belirtti. Kavuran, "Yapay zeka sayesinde tanı süreci artık daha hızlı, daha doğru ve daha erişilebilir" dedi.

Tarımda ise akıllı sulama sistemlerinden hastalık tahminine kadar pek çok alanda kullanılan yapay zeka uygulamalarının hem verimliliği artırdığını hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağladığını aktaran Kavuran, " Yapay zeka çevre ve iklim alanlarında büyük veri analizleri ile hava kalitesi tahmini, afet erken uyarı sistemleri ve iklim değişikliğinin takibi gibi konularda da aktif rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın sanayi alanında endüstri 4.0'ın temelini oluşturarak arıza tahmini, kalite kontrol, enerji verimliliği ve esnek üretim hatlarında yüksek katma değer sağladığını kaydeden Doç. Dr. Kavuran, yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle birlikte etik, hukuki ve toplumsal sorumlulukların da dikkate alınması gerektiğini de belirterek, eğitim sisteminin bu dönüşüme uygun olarak yeniden yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nda yapay zekanın öncelikli teknolojiler arasında yer aldığını hatırlatan Kavuran, yerli üretimin artırılması, kamu hizmetlerinin verimli hale getirilmesi ve insan kaynağının dönüştürülmesi gibi hedeflerin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Yapay zekanın geleceğimizi dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Kavuran, "Bu sürecin insan odaklı, etik temellere dayanan ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Bilim insanları, mühendisler ve karar vericiler olarak bizlere düşen görev, bu süreci sağduyulu bir şekilde yönlendirmek ve toplumun tüm kesimleri için faydaya dönüştürmektir" diye konuştu.