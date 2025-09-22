Haberler

Yapay Zeka Okuryazarlığı Projesi Niğde'de Başladı

Güncelleme:
Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi'nde 'Yapay Zeka Okuryazarlığı, Eğitimde Büyük Dil Modeli Uygulamaları Projesi' açılışı gerçekleştirildi. Proje ile yapay zeka eğitim süreçlerine dahil edilecek.

Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi koordinesinde yürütülen "Yapay Zeka Okuryazarlığı, Eğitimde Büyük Dil Modeli Uygulamaları Projesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yapay zekada fazla ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Yapay zekanın hızlı değişim gösterdiğini belirten Uslu, "Yapay zeka hayatımızın her yerine girdi, normalde biz yapay şeyleri sevmeyiz ama bu yapay zekayı çok sevdik. Tarımdan sağlık sektörüne, eğitime kadar her alanda kullanıyoruz ve kullanmaya devam ediyoruz. Projenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Gün de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda düşünme, analiz etme ve çok yönlü becerileri geliştirdiğini ifade etti.

Yeni modelin bireyleri çok yönlü geliştirdiğini aktaran Gün, "Bu çerçevede, yapay zeka teknolojilerinin eğitim süreçlerine dahil edilmesi, çağımızın gereklilikleri doğrultusunda büyük bir önem taşımaktadır. Proje kapsamında ülkemizin farklı illerinden gelen ve ilimizde görev yapan öğretmenlerimiz, alanında uzman akademisyenlerimizin rehberliğinde yapay zeka okuryazarlığını eğitimle bütünleştiren etkinliklerde bir araya gelecektir." diye konuştu.

Etkinlikler 5 gün boyunca devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
