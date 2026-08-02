Yapay zeka mühendisliği programları sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiriyor

Yükseköğretim Kurulu, yapay zeka mühendisliği alanında attığı yeni adımlarla sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, yapay zeka artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil savunmadan sağlığa, finanstan eğitime, üretimden kamu hizmetlerine kadar bütün sektörlerin üretim, karar alma ve hizmet süreçlerini dönüştüren temel teknolojilerden biri haline geliyor.

Dünyada şirketler yapay zekayı kullanan değil onu geliştiren, veriyi anlamlandıran ve gerçek problemlere çözüm üreten mühendisler arıyor. Türkiye'de Yükseköğretim Kurulunun attığı yeni adımlarla bu dönüşümün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştiriyor.

Geleceğin meslekleri arasında yer alan yapay zeka mühendisliği, yalnızca yeni bir mühendislik alanı olmanın ötesinde, ülkenin dijital dönüşümüne yön verecek insan kaynağını yetiştiren stratejik programlar arasında yer alıyor.

Öğrenciler daha eğitimleri devam ederken savunma sanayisi ve teknoloji şirketlerinde görev almaya başlıyor. Mezunlar ise ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ başta olmak üzere Türkiye'nin stratejik kurumlarının yanı sıra pek çok farklı alanda yapay zeka tabanlı kritik projelerde çalışıyor.

Akademisyenler yapay zekanın artık bütün sektörlerin ortak teknolojisi olduğu konusunda görüş birliğine varırken, sektör temsilcileri de nitelikli yapay zeka mühendislerine olan ihtiyacın her geçen gün arttığını vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim programlarının Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücü ihtiyacı, gelecekte öne çıkacak meslekler ve teknolojik dönüşüm dikkate alınarak yeniden planlandığını belirtti.

Özvar, bu kapsamda başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açıldığını, yeni kontenjanlar oluşturulduğunu ve üniversitelerin sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirecek şekilde dönüşüm sürecinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Erol Özvar, geleceğin becerilerini öngören, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve ülkenin kalkınma önceliklerini esas alan bu yaklaşımın, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artıracak önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Üretim süreçlerini dönüştüren mühendisler yetiştiriliyor

Yapay zeka alanında yaşanan hızlı dönüşümün merkezinde nitelikli insan kaynağının bulunduğunu belirten akademisyenler, Türkiye'nin sahip olduğu güçlü yazılım, savunma sanayisi ve sağlık teknolojileri ekosistemi sayesinde genç mühendisler için önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekiyor.

Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunca Doğan, yapay zeka mühendislerinin yalnızca algoritma geliştiren kişiler olmadığını, veriyi işleyen, karar destek sistemleri tasarlayan ve üretim süreçlerini dönüştüren mühendisler olarak yetiştirildiğini belirtti.

Öğrencilerin eğitim sürecinde kodlama, algoritma geliştirme, veri işleme ve yapay zeka modelleme gibi alanlarda güçlü bir altyapı kazandığını belirten Doğan, mezunların savunma sanayisinden sağlığa, üretimden finansa kadar çok geniş bir yelpazede çalışma imkanına sahip olduğunu ifade etti.

Hammaddesi insan, çalışma alanı dünya

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer, yapay zekanın dokunamadığı hiçbir sektör kalmadığına dikkat çekerek sağlıktan savunma sanayisine, eğitimden tarıma, sanayiden turizme kadar çok farklı alanlarda yapay zeka tabanlı çözümler geliştirildiğini kaydetti.

Bu dönüşümün yapay zeka mühendislerine olan ihtiyacı her geçen gün artırdığını ifade eden Sezer, "Yapay Zeka Mühendisliği gençlere yalnızca yüksek istihdam değil aynı zamanda küresel ölçekte çalışma imkanı sunuyor. Bu meslek belirli bir fiziksel mekana bağlı çalışmaya zorlamıyor. Değişen çalışma modellerine uyum sağlayabilen, dünyanın her yerine hizmet üretebilen bir meslek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yalnızca yapay zeka teknolojilerini kullanan değil geliştiren ülkeler arasında yer alabilmesi için nitelikli insan kaynağının belirleyici olacağını vurgulayan Sezer, "Bizim en değerli hammaddemiz insan. Öğrencilerimizi yalnızca bugünün değil önümüzdeki 30-35 yılın teknolojilerine yön verecek mühendisler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli yapay zeka çözümleri geliştirmek zorundayız"

ROKETSAN Yapay Zeka Müdürü Bilge Kağan Görür, yapay zekanın artık stratejik bir teknoloji haline geldiğini belirterek, "Yapay zekayı hayatımızın her alanında kullanmaya başladık. Problemlerimiz geleneksel yöntemlerle çözemeyeceğimiz kadar karmaşık hale geliyor. Bu tür durumlarda yapay zeka veriyle çözüm üretebildiğimiz yaklaşımlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde yapay zeka yatırımlarının hızla arttığını vurgulayan Görür, "Özellikle yeni mezunlar için yeni iş alanları oluşmaya başladı. Yerli ve milli yapay zeka çözümleri geliştirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka ile birlikte işe alım kriterlerinin de değiştiğini belirten Görür, şunları kaydetti:

"Artık biraz iş değişti. Bir programlama dilini bilmeyen birisi bile çok hızlı adapte olabiliyor. Onun için biz daha çok sistematik düşünme, analitik düşünme ve problem çözme gibi yetenekleri arıyoruz."

Öğrencilerin üniversite yıllarında gerçek projelerde yer almalarının önemli avantaj sağladığını vurgulayan Görür, mülakatlarda öğrenciliğinde bazı projeleri hayata geçirmiş kişilerin bir adım öne çıktığını anlattı.

Gençlere yüksek teknoloji alanlarına yatırım yapmaları çağrısında bulunan Görür, "ROKETSAN yüksek teknoloji üreten ve bu teknolojiyi ürünlerinde kullanan bir firma. Buna sadece ROKETSAN'ın değil, bütün savunma sanayisinin ihtiyacı var. Öğrencilerimizin de ileride buralarda çalışabileceğini düşünerek yüksek teknolojiye yatırım yapmalarını bekleriz. Öğrenciler bu ülkenin en önemli sermayesi. Belki beş yıl sonra, on yıl sonra bu arkadaşlarla birlikte çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Mezunlar stratejik kurumlarda görev alıyor

Yapay zeka mühendisliği programlarının uygulama odaklı eğitim anlayışı mezunların kariyerine de doğrudan yansıyor. Daha öğrencilik yıllarında kazandıkları teorik bilgi ve uygulama deneyimini çalışma hayatına taşıyan mezunlar, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'nin stratejik kurumlarında görev alıyor.

Yapay Zeka Mühendisliği mezunu Muhammed Görkem Kola, mezuniyetinin ardından önce HAVELSAN'da, ardından ASELSAN'da görev aldığını anlattı.

Yapay zeka mühendislerinin yalnızca savunma sanayisinde değil telekomünikasyon, bankacılık, havacılık ve teknoloji şirketleri başta olmak üzere veriye dayalı karar alma süreçlerinin bulunduğu çok sayıda sektörde görev alabildiğini belirten Kola, dijital dönüşüm hızlandıkça bu alandaki uzman ihtiyacının da sürekli arttığını ifade etti.

Öğrenciler daha mezun olmadan geleceğin teknolojilerini geliştiriyor

Yapay zeka mühendisliği öğrencileri de bölümü tercih ederken en önemli motivasyonlarının geleceğin teknolojilerini geliştiren ekiplerin içinde yer almak olduğunu ifade ediyor.

Öğrencilerden Yusuf Emir Cömert, eğitim sürecinde TUSAŞ'ta aday mühendis olarak görev aldığını, savunma sanayisinin büyük ölçekli projelerinde çalışma fırsatı bulduğunu belirtti.

Mezuniyet sonrasında da yüksek katma değerli teknolojiler geliştirmeyi hedeflediğini belirten Cömert, yapay zekanın geleceği şekillendirecek en önemli alanlardan biri olduğunu ifade etti.

Nurşah Satılmış, tercih döneminde ailesinin tıp fakültesini istediğini ancak bilinçli şekilde yapay zeka mühendisliğini seçtiğini vurgularken, Arya Zeynep Mete de bölümün sunduğu fırsatların tercihinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA