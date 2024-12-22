Üye Girişi
Haberler
Asgari ücrette 4. toplantı salı veya çarşamba günü yapılacak
Tarih netleşti, hükümetin adımı milyonların kaderini belirleyecek
4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına böyle yansıdı
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Güler: PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi önceliğimizdir
Suriye sınırında kritik zirve! Masadan çıkan mesaj çok net

Yapay Zeka ile Nörolojik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi İlerliyor

Yapay Zeka ile Nörolojik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi İlerliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, mühendislerle birlikte yürütülen çalışmalarla yapay zeka teknolojisi aracılığıyla nörolojik hastalıkların tanı ve erken tedavisine yönelik önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, mühendislerle yürüttükleri çalışmalarla nörolojik hastalıkların tanı ve erken tedavisi için yapay zeka üzerine bazı yazılım ve tasarımlar geliştirdiklerini belirterek, yapay zekanın hastalığın seyrinin belirlenmesinde de önemli olduğunu söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Terzi, sağlık kongresi için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, dünyanın konuştuğu makine öğrenimi veya yapay zeka konularına nörologlar olarak önem verdiklerini söyledi.

Dernek olarak yapay zeka üzerine üç yıldır ciddi çalışma yürüttüklerini anlatan Terzi, yapay zekayı geliştirmede nörolojik hastalıkların tanısıyla ilgili MR bulguları, hastaların ses verileri, yürüme, ayakta durma, konuşma videolarının analizlerini kullandıklarını vurguladı.

Terzi, doğru tanı ve erken tedavi için yapay zeka alanında mühendislerle çalıştıklarını belirterek, Parkinson, MS, Alzheimer başta olmak üzere tüm nörolojik hastalıkların bulgularını makineye tanıttıklarını ifade etti.

Yazılım ve tasarımlar geliştirildi

Yapay zeka alanında şu ana kadar ürettikleri yazılımlar, geliştirdikleri tasarımların da olduğuna dikkati çeken Terzi, "Çok yol katettik. Hastalığın nasıl gideceğini önceden tespit etmek, erken evrede ilaç veya ilaç dışı tedavi yöntemlerini uygulamak istiyoruz. Amacımız, direkt tanı ve tedaviyi yapay zekanın değil, doktorun vermesi, doktora, sağlık çalışanına yardımcı olarak geliştiriyoruz." diye konuştu.

Terzi, bu sene özellikle kurslarında, çalıştay ve kongrelerinde deneyimli yapay zeka alanında çalışmış nörobilimcilere, nörologlara ve mühendislere yer verdiklerini vurguladı.

Yapay zeka konusunda temelden bilgilenmenin önemine işaret eden Terzi, şöyle konuştu:

"Yapay zeka, hem tanı, tedavi ve karar vermede hem de hastalığın seyrinin belirlenmesinde oldukça önemli olacak. Yapay zekayı en iyi şekilde eğitmek için önemli çalışmalar yapıyoruz. Onun için bu alanda önemli çalışmalar yapıyoruz çünkü gelecekte iyi eğitilmediği takdirde yanlış tedavi, yanlış uygulamalara gidebileceğini özellikle vurguluyoruz. O nedenle biz nörobilimciler, nörologlar olarak bu yıl olduğu gibi bundan sonra da yapay zekaya önem vereceğiz."

"Son karar verici olan yine nörologlar olacak"

Yapay zeka alanında araştırma yapmak isteyen nörologları ve bununla ilgili çalışacak paydaşları bir araya getirmeye devam edeceklerini anlatan Terzi, "Baştan tedbir alınmadığında hem makine öğrenimi hem de yapay zeka daha farklı alanlara kayabiliyor, amacına ulaşmayabiliyor. Tüm bu nedenlerden dolayı yapay zekayı önemsiyoruz, tüm bilimsel aktivitede de nörologlar olarak yapay zekaya yer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yapay zekayı şu an için direkt kullanamadıklarını bildiren Terzi, "Ama yapay zeka, tanıda, tedavi sürecinde ve hastalığın seyrini belirlemede bize bir yardımcı bir yöntem. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Yapay zekanın olabildiği kadar bize daha fazla yardımcı olmasını istiyoruz ama son karar verici olan yine nörologlar, yine doktorlar olacaktır." dedi.

Prof. Dr. Terzi, dernek olarak makine kullanımı ve yapay zekanın öncelikleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
img

Ziyaret doğrulandı, havadan ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
img

Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
img

Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu

Son Dakika Haberleri

23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.