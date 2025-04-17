Yapay Zeka ile Görme Engelliler İçin Yeni Ufuklar Projesi Sertifika Töreni Düzenlendi

Ankara Kalkınma Ajansı ile Türkiye Körler Vakfı tarafından hayata geçirilen "Yapay Zeka ile Görme Engelliler İçin Yeni Ufuklar Projesi"nin sertifika töreni, Ankara Kalkınma Ajansı'nda yapıldı.

2024 Yılı Sosyal Yenilik ve Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen projede, 6'sı kadın 12 görme engelli, yapay zeka teknolojileri konusunda eğitim aldı.

Engelli bireylerin yapay zeka tabanlı araçları kullanma becerisi kazanması ve istihdama katılmaları amacıyla hazırlanan projenin sertifika töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, engellilerin yapay zeka alanında eğitim görmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kalkan, Ankara Kalkınma Ajansı olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın desteğiyle çağı yakalama ve değişen dünyaya ayak uydurma çabasında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ve dijital dönüşüm, içinde bulunduğumuz modern çağın çok hızlı ilerleyen araçları. Biz de Ankara Kalkınma Ajansı olarak özellikle engelli vatandaşlarımızın hayatına dokunan, konfor alanlarını artıran, sosyal devlet anlayışı, sosyal farkındalığı olan projelere destek olmaya çalışıyoruz. Bugün, bu projelerden bir tanesinin sertifika töreninde birlikteyiz. Görüyoruz ki bu eğitim programı başarıya ulaşmış. Yeni kursiyerlerle, daha ileri düzey eğitimlerle, hem Türkiye Körler Vakfımızla hem diğer derneklerimiz ve vakıflarımızla görme engelli vatandaşlarımızla birlikte olmaya devam edeceğiz."

"En önemli hedefimiz istihdamın yükselmesi"

Türkiye Körler Vakfı Başkanı Belma Yılmazyiğit de projenin sadece bir eğitim programı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dönüşüm için atılmış çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yılmazyiğit, "Bu alanda çok daha ileriye gideceğimize inanıyoruz. Bu sadece bir eğitim değil, iş imkanlarının, istihdamın sağlanması demek. En önemli hedefimiz istihdamın yükselmesi. Projenin devamında neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Adem Yılmaztürk ise eğitimin kişisel gelişimi için oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 ayda 85 saatlik eğitim aldık. İşlem önceliği, kodlama, yapay zekaya doğru komut nasıl verilir, onu öğrendik. Bir oyunun nasıl yapıldığını öğrendik. Bunu gören insanlar da biliyorlardır, oynuyorlardır ama nasıl olduğuna dair hiçbir fikrimiz yoktu, biz bunları öğrendik." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, kursiyerlerin sertifikalarını almalarıyla sona erdi.