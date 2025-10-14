Yapay Zeka Eğitimde Devrim Yaratıyor

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Gençbay, "Bir akademisyen öğrencinin öğrenme modeline göre bir program tasarlayabilir. Öğrencinin bilmediği yerleri yapay zeka modeli tekrar anlatır, onu skorlar, yönlendirir, öğrencinin seviyesini anlayarak onun öğrenme şeklini optimum seviyeye getirebilir." dedi.

Gençbay, Kayalı Kampüsü 2. Merkezi Derslik Salonu'nda düzenlenen "Yapay Zekanın Eğitim ve Araştırmada Kullanılması" konferansında, yapay zekanın son bir yıldır çok fazla etkin kullanılmaya başlandığını belirtti.

Yapay zekanın etkili öğrenmede çok faydasının bulunduğunu ifade eden Gençbay, eğitim ve öğrenimde süre kısaltım daha çok verimliliği arttırdığını söyledi.

Her geçen gün yapay zekanın hızla geliştiğini ve insan hayatına dahilinin arttığına dikkat çeken Gençbay, "Yapay zeka çok hızlı ilerliyor ve neredeyse her hafta yeni gelişmeler ekleniyor. İnsan öğrenmesini taklit eden, internetteki bütün bilgileri öğrenen, bunlarla anlamlı ilişkiler kuran teknolojik yeni bir gelişimdir." diye konuştu.

Eğitim alanında da yapay zeka kullanımının yaygınlaştığını ifade eden Gençbay, öğrenim süreçlerin çok büyük zaman tasarrufu sağladığını kaydetti.

Özellikle eğitim alanında yapay zeka kullanımının bu yıl çok arttığını anlatan Gençbay, şöyle devam etti:

"Artık 2025'te yapay zekanın eğitimde kullanımı yüzde 70 durumunda. Bunun bize yüzde 60 zaman tasarrufu yaptırdığı da biliyor. Aslında bana kalırsa bu çok daha fazla. Tıpta akademisyenler açısından söyleyebilirim eskiden bir makaleyi en az bir haftada yazardık, şimdi 2-3 gün içerisinde yazabilirsiniz.

Yapay zeka kişiselleştiriliş öğrenmedir. Yani herkesin öğrenme tarzı farklı. Kimi görsel ile öğrenmeye yatkındır, kimi yeni yerlerle, yazıyla, okumayla öğrenmeye yatkındır. Yapay zekaya bu öğrenme modeli teşvik edilerek bireyselleştirilmiş öğrenme yapılıyor. Bu çok daha fazla uygulanmaya başlandı. Bir akademisyen öğrencinin öğrenme modeline göre program tasarlayabilir. Öğrencinin bilmediği yerleri yapay zeka modeli tekrar anlatır, onu skorlar, yönlendirir, öğrencinin seviyesini anlayarak onun öğrenme şeklini optimum seviyeye getirebilir."