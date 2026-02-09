Haberler

Samsun'da "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi" başladı

Samsun'da 'Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi' başladı
Samsun'da düzenlenen 'Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi', basın mensupları ve kamu kurumları için dijital medyadaki dönüşümü destekleyecek. Eğitim, yapay zeka ile içerik üretimini ve veri analizini kapsıyor.

Samsun'da görev yapan basın mensupları ile kamu kurumlarında görevli basın sorumlularına yönelik düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi", Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğinde başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen eğitim, dijital medyadaki hızlı dönüşüme uyum sağlanmasını hedefliyor.

Programın ilk gününde katılımcılara, yapay zeka destekli haber metni yazımı, görsel ve işitsel içerik üretimi ile veri analizi konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. İki gün sürecek eğitim boyunca medya çalışanlarının, dijital araçları kullanarak daha hızlı ve nitelikli içerik üretme kapasitelerinin artırılması planlanıyor.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, medyanın dijital bir dönüşümden geçtiğini ve yapay zekanın bu süreçte vazgeçilmez bir araç haline geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok

Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Skandal öneri! 'Kadın ithal edelim' dedi, partiden atıldı

Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Bursa'da denizde bulunan erkek cesedin kimliği belirlendi

