İzmir'de 61 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

İzmir'de yankesicilik ve uyuşturucu satışından kesinleşmiş 61 yıl hapis cezası bulunan M.E., polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'de yankesicilik ve uyuşturucu satmak suçlarından hakkında 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. (37) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'yankesicilik' ve 'uyuşturucu satmak' suçlarından 61 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.E.'nin, teknik ve fiziki takip sonucunda Konak ilçesinde kayıt dışı bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
