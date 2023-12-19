Memleketi Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında yanına gelen bir çocuk, Alaattin Çakıcı'ya "Tabancan var mı?" diye sordu. Çakıcı, çocuğun bu sorusu karşısında sessiz kalırken, mekanda bulunanlar gülüşmeleri dikkat çekti.

Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı?

Sosyal medya hesabından güncel konularla ilgili yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Alaattin Çakıcı, bu kez memleketi Trabzon'da yanına gelen bir çocuğun yönelttiği soru ile gündeme geldi.

"ALAATTİN AMCA TABANCAN VAR MI?"

Ziyareti esnasında yanına gelen bir çocuk Çakıcı'ya "Alaattin amca tabancan var mı?" diye sordu. Alaattin Çakıcı ise soru karşısında sessiz kalırken, mekanda bulunanların güldüğü videoya yansıdı. Küçük çocuğun silah sorusu sosyal medyada gündem oldu.