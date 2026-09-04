Bursa'da Tilki Peynirle Beslendi
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı'nda bir kişi, tilkiyi peynir parçalarıyla besledi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, tilkinin önce kaçıp saklandığı, sonra yaklaşarak peynirleri yediği görüldü.
BURSA'da bir kişinin tilkiyi peynir parçalarıyla beslediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nilüfer ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı'nda dolaşan bir tilki, kendisini çağıran kişinin yanına geldi. Cep telefonu kaydedilen görüntüde, ormanda dolaşan tilkinin vatandaşı görünce önce kaçıp, bir ağacın arkasına saklandığı, ardından yanına yaklaşıp, attığı peynir parçalarını yediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı