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Yangon'da 600'den fazla sıcak hava sığınağı El Nino için hazır hale getirildi

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Yangon'da 600'den fazla sıcak hava sığınağı El Nino için hazır hale getirildi
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Myanmar'ın Yangon bölgesinde güçlü El Nino tahminleri sonrası 600'den fazla sıcak hava sığınağı hazırlandı. Toplam 150.000'den fazla kişiyi barındırabilecek sığınakların bölgedeki 14 ilçede aşırı sıcaklarla mücadelede halka yardımcı olması bekleniyor.

YANGON, 30 Ekim (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon bölgesinde toplam 150.000'den fazla kişiyi barındırabilecek 600'den fazla sıcak hava sığınağı hazırlandı. Bölgede güçlü bir El Nino hava olayının yaşanacağına ilişkin tahminlerin ardından hazırlanan sığınakların aşırı sıcaklarla mücadelede bölge halkına yardımcı olması bekleniyor.

Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun perşembe günü bildirdiğine göre, sığınaklar bölgedeki 14 ilçede yer alıyor.

Bölge yönetiminin aşırı sıcakların yaşandığı dönemlerde hastaneler, klinikler ve kırsal sağlık tesislerinde verilen hizmetler de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin kesintisiz devamını sağlamak için de düzenlemeler yaptığı, sağlık personelinin yardım sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü ve uluslararası iklim merkezlerinin değerlendirmelerini dikkat alan Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Dairesi, çok kasım ve aralık aylarında güçlü bir El Nino hava olayının yaşanabileceğini bildirdi.

El Nino'nun yaklaşan yaz mevsiminde düzensiz yağışlara, sıcaklıkların yükselmesine, olağan dışı fırtınalara, kuraklığa ve diğer aşırı hava olaylarına yol açabileceği uyarısı da yapıldı.

Kaynak: Xinhua
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