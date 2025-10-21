Haberler

Yangınla Zarar Gören Orman Alanı Yeniden Ağaçlandırılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ağustos ayında çıkan yangında zarar gören 3 dekar orman alanı, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında yeniden ağaçlandırılacak. Temizlik çalışmaları devam ediyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ağustos ayında çıkan yangında zarar gören 3 dekar orman alanı '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandırılacak. Ağaçlandırma için tepede temizlik yapılırken, alan ise havadan görüntülendi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları yakınındaki Sivritepe mevkisindeki ormanda 6 Ağustos'ta yangın çıktı. Yangın, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Keşan Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalara 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de destek verdi. Yangın sonucunda 3 dekar orman alanı zarar gördü. Bölgede Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik yapıldı. Yanan ağaçlar kesilip, alan temizlendi. Keşan Kaymakamlığı tarafından 11 Kasım'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında alana fidanların dikileceği ve tepenin yeniden ağaçlandırılacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Benzin istasyonunda uyuyakalan çalışanın görüntüsü viral oldu

Uyuyakalan istasyon çalışanı ayağa kalkınca olan oldu
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu

Önce istismar sonra yardım! Ankara'daki mağaza dünyaya haber oldu
Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorularına kibar ama net tepki

Tuba Büyüküstün'ün yüzü bir anda değişti! O soru herkesi gerdi
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
'Türk bayrağı' İsrail'in uykularını kaçırdı: Erdoğan'ın ordusu zaten Gazze'de

İsrail'in uykularını kaçıran görüntü! Atılan bir manşet bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kadıköy'e teknik direktör olarak dönmek istiyor

Açık açık söyledi: Fenerbahçe'nin hocası olmak istiyorum
Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor

Her şeyini kendi yaptı, şimdi yakmayı düşünüyor
Ahmet Minguzzi davasında karar günü

Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak

Bakanlık harekete geçti! 3 milyon doz aşı alınacak
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Muhabire yanıtı gündem oldu! Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Annen seçti' açıklaması

Dünyayı şaşkına çeviren "Annen seçti" yanıtını böyle savundu
İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Bu 9 ilde yaşayanlar dikkat

İçişleri ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 9 il için sarı kod verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.