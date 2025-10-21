Yangınla Zarar Gören Orman Alanı Yeniden Ağaçlandırılıyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ağustos ayında çıkan yangında zarar gören 3 dekar orman alanı '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde yeniden ağaçlandırılacak. Ağaçlandırma için tepede temizlik yapılırken, alan ise havadan görüntülendi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları yakınındaki Sivritepe mevkisindeki ormanda 6 Ağustos'ta yangın çıktı. Yangın, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Keşan Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çalışmalara 5 yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter de destek verdi. Yangın sonucunda 3 dekar orman alanı zarar gördü. Bölgede Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik yapıldı. Yanan ağaçlar kesilip, alan temizlendi. Keşan Kaymakamlığı tarafından 11 Kasım'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında alana fidanların dikileceği ve tepenin yeniden ağaçlandırılacağı bildirildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),