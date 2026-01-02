Haberler

Samsun'da yangında mahsur kalan çocuğun iş makinesiyle kurtarılması kamerada

Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında, polis memuru iş makinesinin kepçesiyle 3 yaşındaki çocuğu kurtardı. Yangında 2. katta mahsur kalan aile üyeleri de güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında mahsur kalan çocuğu polis memurunun iş makinesinin kepçesine binerek kurtarması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şehreküstü Mahallesi Adnan Menderes Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binanın 2. katındaki dairede S.B. (24), 3 yaşındaki çocuğu E.M.B. ve engelli M.D. (66) mahsur kaldı.

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, iş makinesinin kepçesine binerek dairenin penceresinden S.B'den çocuğunu alarak yere indirdi.

Daha sonra S.B. ve M.D. de iş makinesiyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen M.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

S.B. ve E.M.B. ise Ladik Öğretmenevi'ne yerleştirildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Öte yandan, bir polis memurunun iş makinesinin kepçesine binerek 3 yaşındaki E.M.B'yi kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
