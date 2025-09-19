Haberler

Yangında Kurtarılan Kaplumbağa Yavrusu Doğal Ortamına Bırakıldı

Yangında Kurtarılan Kaplumbağa Yavrusu Doğal Ortamına Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangınında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kaplumbağa yavrusu, yapılan soğutma çalışmaları sonrasında doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan örtü yangınında zarar gören kaplumbağa yavrusu, itfaiye tarafından kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Asar Mahallesi'nde çalılık arazide dün çıkan örtü yangını, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.

Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, küle dönmüş alanda bir kaplumbağa yavrusunun yangından etkilendiğini fark etti. Kaplumbağayı alan ekipler, üzerine su dökerek serinlemesini sağladı.

Bir süre gözetim altında tutulan kaplumbağa, durumunun iyi olduğu anlaşılınca yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kaplumbağayı kurtaran Bafra İtfaiye Grup Amirliğinde görevli çavuş Habil Tezce, AA muhabirine, Asar Mahallesi'nde ot yangını olduğuna dair ihbar alınca bölgeye gittiklerini söyledi.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yaptıkları sırada kaplumbağa yavrusunu bulduklarını anlatan Tezce, "Çok şükür yanmamış ama hararetten bitkin haldeydi. Hayvana su verdik, onu serinlettik. Daha sonra yanmamış, kuru bir alana bıraktığımızda hareket etmesini bekledik. Hareket etmeye başladıktan sonra oradan ayrıldık." dedi.

Tezce, vatandaşlara anız yakmamaları uyarısında bulunarak bu esnada alandaki pek çok canlının yangından etkilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız

İsrail'e meydan okudular: Sizi cehenneme göndermeye hazırız
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın CV'sinde dikkat çeken "Atatürk" detayı
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu

Menzil'de 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland'dan tarihi başarı

Dün gece yaptığıyla "İnanılmaz bir adam" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.