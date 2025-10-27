Haberler

Yangında Kaybedilenlerin Aileleri: Adalet Bekliyoruz

Güncelleme:
Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının duruşmasında, hayatını kaybedenlerin aileleri sanıkların olası kastla yargılanmasını talep etti. Rıfat Doğan, mahkeme heyetine güvendiklerini belirterek adalet istediklerini ifade etti.

'MAHKEME BAŞKANIMIZA VE HEYETİNE GÜVENİYORUZ'

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının 3'üncü duruşması sürerken, yangında eşi Ceren Yaman Doğan (45) ve kızı Lalin Doğan'ı (17) kaybeden Rıfat Doğan, mahkeme salonu dışında gazetecilere açıklama yaptı.

Duruşma salonunda sanıkların rahatlıklarına dikkat çeken Doğan, "Abdurrahman Gençbay, salonda çok güzel bir konuşma yaptı. Ondan sonra ama ne yazık ki eşi Serpil Gençbay'ın da dediği gibi, içeride sanıkları ilk defa ön taraftan görmüş ve hala aynı aymazlık, aynı vicdansızlık, aynı rahatlıktalar. Bu herhalde insanın içindeki vicdanla alakalı. O yüzden akıl almıyor bu aymazlıklarını, bu vicdansızlıklarını. İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Mahkemeye, adalete inanıyoruz. Mahkeme başkanımıza ve heyetine güveniyoruz" dedi.

'VİCDANI RAHATLATACAK BİR SONUÇ OLACAKTIR'

Tüm delillerin sanıklar aleyhine olduğunu belirten Doğan, "Olası kastla açılan iddianamede tüm yönetim kurullarına, bilinçsiz, haksız düşünenlerin çok kaynağını alınmayacağına, olası kast olarak verileceğine inanıyoruz. Çünkü bu kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir sonuç olacaktır. Onun haricinde kamuoyu vicdanı rahatlamayacaktır. Adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DEVLET KİMSEYİ BOŞA SANIK YAPMAMIŞ'

Doğan şöyle devam etti:

"Mevcutta, olası kastla yargılanan yönetim kurulu üyeleri ve sıralı müdürler ile tüm sorumluluğu olan oradaki tüm sanıkların olası kast üzerinden yargılanması gerektiğine inanıyoruz. İlk bu duruşmaya geldiğimizde, ilk celsede tabii delillere ve sanıklara bu kadar hakim değildik. Ama gördükçe orada 'ne işi var' dediğimiz insanın bile olası kasttan yargılanması gerektiğini anladık. Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük ve hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Yangında hayatını kaybeden Nergiz Yıldız'ın kardeşi Figen Ergin ise faciaya sebep olanların olası kast ile yargılanmaları gerektiğini söyledi. Ergin, "Canlarımızı yitirdik üzgünüz. 78 canımızı katlettiler biz olası kast ile yargılanmalarını istiyoruz. Canımız yanıyor, içimiz acıyorö dedi.

Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Haber-Kamera: Oğuzhan EKE-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
