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Edirne'de Apartman Yangını: Muhabbet Kuşu Kurtarılamadı

Edirne'de Apartman Yangını: Muhabbet Kuşu Kurtarılamadı
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Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dairede bulunan muhabbet kuşu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Olayda dairede maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

EDİRNE'de 8 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen muhabbet kuşu, itfaiyenin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin yaptığı kontrollerde dairede kafeste bulunan muhabbet kuşunun hareketsiz halde durduğu tespit edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen kuş, ekipler tarafından alınarak hayata döndürülmeye çalışıldı. Muhabbet kuşu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangında dairede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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