YANGINDA BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ANTALYA'da dairede çıkan yangında 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen çocuğu sağlık görevlilerine teslim etti.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi 2129 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Katın balkonunda bulunan koltuğun bilinmeyen nedenle tutuşmasıyla, cam balkonun plastik kısımları da yanmaya başladı. Daireden duman yükseldiğini görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında, 2 yaşlarındaki Yunus Emre Özbay ile ev sahibi Mehmet Özbay dumandan etkilendi. Mehmet Özbay, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, itfaiye ekibi küçük çocuğu kucakta indirdi. Ekipler, Yunus Emre Özbay'ı kendilerini bekleyen sağlık ekiplerine teslim ederken, küçük çocuğun annesi de koşarak ambulansa gitti. Mehmet Özbay ile Yunus Emre Özbay, ambulansa alınarak oksijen tedavisi uygulandı. Adı öğrenilemeyen ve dairede yaşadığı değerlendirilen yaşlı bir kadın da gözyaşlarını tutamadı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.